Tunceli'de Ceviz Toplarken Ağaçtan Düşen Kişi Hayatını Kaybetti

Tunceli'nin Nazimiye ilçesinde ceviz toplamak için ağaca çıkan Şerafettin Uçar, dengesini kaybederek düştü ve hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TUNCELİ'de ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen Şerafettin Uçar (59), hayatını kaybetti.

Olay, saat akşam saatlerinde Nazimiye ilçesine bağlı Büyükyurt köyünde meydana geldi. Ceviz toplamak ağaca çıkan Şerafettin Uçar, dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten düştü. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Uçar, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Uçar'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)