Tuğana Akyürek: Medyada hep zayıf kadınlar var, bu dayatılan zihniyet değişmeli

"TÜM KADINLARA GÜZEL OLMALIYIM ALGISI YERLEŞTİRİLDİ"

Haberler.com ekranlarında modacı Özkan Karakuşoğlu'nun sunduğu moda magazin programına konuk olan Uzman Psikolog ve TV yorumcusu Tuğana Akyürek, kadınların güzellik algısı üzerine önemli değerlendirmelerde bulundu. "Tüm kadınlara güzel olmalıyım algısı yerleştirildi" diyen Akyürek, medyanın bu algının en büyük destekçisi olduğuna dikkat çekti.

Medyada hâlâ zayıf kadın figürlerinin öne çıkarıldığını söyleyen Akyürek, "Medyada hep zayıf kadınlar var, bu zihniyet değişmeli" ifadelerini kullandı. Sosyal medyada filtre kullanımının yaygınlaşmasıyla bireylerin kendi gerçekliğinden uzaklaştığını belirten Akyürek, "İnsanlar fotoğraflara filtre koymaktan kendi gerçekliğini unutuyor" sözleriyle de günümüzün en büyük problemlerinden birine vurgu yaptı.

"POPÜLER KÜLTÜR BİZİ MODANIN KÖLESİ HALİNE GETİRDİ"

Tuğana Akyürek, ergenlik dönemindeki gençlerin farkındalık eksikliğine de değinerek, "Ergenlikteki gençler ciltlerinin ne kadar güzel olduğunun farkında değil" dedi. Her yaşın getirdiği doğal güzelliği kabul etmenin önemini vurgulayan Akyürek, "Her yaşın getirdiği güzelliği kabul etmek lazım" ifadesiyle toplumun dayatmalarına karşı durdu.

Moda kavramının kişiselleştirilmesi gerektiğini belirten Akyürek, "Moda insanın kendine yakışanı giymesidir" sözleriyle özgünlüğün önemine dikkat çekti. Bunun yanında popüler kültürün bireyler üzerindeki etkilerini eleştiren Akyürek, "Popüler kültür bizi modanın kölesi haline getirdi" dedi. Ayrıca, "Bir insana kilosuyla ilgili yorum yapmak kimsenin hakkı değil" diyerek toplumda sıkça yapılan hatalı davranışlara karşı uyarıda bulundu.