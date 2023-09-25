TÜBİTAK SAGE tesisinde patlama: 1 ölü

Ankara Valiliği : "TÜBİTAK SAGE tesisinde atık kimyasallardan kaynaklandığı değerlendirilen patlama sonucunda bir vatandaşımız olay yerinde eks olmuştur"

ANKARA - Ankara Valiliği, TÜBİTAK SAGE tesisinde atık kimyasallardan kaynaklandığı değerlendirilen patlama sonucunda 1 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Mamak Gökçeyurt Mahallesi'nde bulunan TÜBİTAK SAGE tesisinde saat 16.40'da atık kimyasallardan kaynaklandığı değerlendirilen patlama sonucunda bir vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetmiştir. Gerekli adli ve idari inceleme derhal başlatılmıştır" denildi.