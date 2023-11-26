Trabzon'da Yangında 12 Hayvan Telef Oldu

Trabzon'un Tonya ilçesinde nedeni henüz belli olmayan yangın sonucunda 12 hayvan dumandan zehirlenerek ve yanarak telef oldu. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Trabzon'da çıkan yangında 12 hayvan telef oldu

TRABZON - Trabzon'un Tonya ilçesinde nedeni henüz belli olmayan yangın nedeniyle 12 hayvan dumandan zehirlenerek ve yanarak telef oldu.

Edinilen bilgiye göre Trabzon'un Tonya ilçesi Kaleönü Mahallesi'nde Z.A.'ya ait olan ev yandı. Yangın sonucunda kendisine ait olan 12 hayvan zehirlenerek ve yanarak telef olurken, jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.