Trabzon'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Trabzon'un Sürmene ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Trabzon'dan Of ilçesi istikametine giden Emin Tuğcu yönetimindeki 61 ACP 873 plakalı otomobil, Sürmene sahil geçişinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda refüje çıktı.

Refüjdeki elektrik direğine çarparak takla atan aracın sürücüsü Emin ile eşi Zeynep Hasırcı Tuğcu yaralandı.

Olay yerine sevk edilen Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Emin ve Zeynep Hasırcı Tuğcu çiftinin, Karadeniz Teknik Üniversitesi Of Teknoloji Fakültesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümünde Dr. Öğretim Üyesi olarak görev yaptıkları bildirildi.