Trabzon'da Pulathane Bulvarı şehir içi ulaşımını rahatlattı

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bir süre önce büyük ölçüde tamamlanarak kullanıma açılan Pulathane Bulvarı şehir içi ulaşımını rahatlattı.

Akçaabat'ın güneyinden geçen ve şehrin trafiğini önemli oranda rahatlatan Pulathane Bulvarı'ndaki son durumu değerlendiren Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, 2019 yılında göreve geldiğinde Pulathane Bulvarı'nın Söğütlü ve Yıldızlı Mahalleri'nde kısım kısım yapılmış olduğunu dile getirdi. Başkan Ekim, 5 yıl içerisinde, şehrin trafik yükünü büyük oranda rahatlatan Pulathane Bulvarı'nın yüzde 00 oranında tamamladığını vurgulayarak "Hem şehir içi hem de şehirlerarası trafiğin rahatlaması için şehrin güneyinden alternatif yollar oluşturuyoruz. Pulathane Bulvarı da bu yollardan biridir. Bulvar boyunca kamulaştırmalar yapıldı; geçiş noktalarında ise viyadük, kavşak ve bağlantı çalışmaları önemli ölçüde nihayetlendirildi. Şehre transit geçen Pulathane Bulvarının inşaatının Yaylacık (Osmanbaba) kavşağı hariç yüzde 90 oranında tamamlandığını söyleyebiliriz. Halihazırda, Pulathane Bulvarı'nın Derecik Vadisi ve Düzköy Vadisi arasında kalan alan yani Yıldızlı ve Söğütlü geçişleri aktif olarak kullanılıyor. Yaylacık Mahallesi, Harmancık Mevkii ve Çolaklı Mahallesi arasındaki yolların asfaltlanması da tamamlandı. Buralar da aktif olarak kullanılıyor. Kireçhane Mevkii-TOKİ kavşağı ile Çolaklı Mahallesi kavşağı da tamamlandı. Bu kısım da aktif olarak tercih ediliyor. Dürbinar Mahallesi kavşağında ise inşaat çalışmaları devam ediyor, çok yakında burası da aktif hale gelecek. Pulathane Bulvarı'nda bugün geldiğimiz noktada Yıldızlı Mahallemizden Pulathane Bulvarı'na giren bir araç kesintisiz olarak Yenimahalle sınırına kadar gidebilecek. Pulathane bulvarının ikinci kısmı olan Darıca Mahallesi alanının da kamulaştırma çalışmalarının tamamlanıp inşaat çalışmalarının biran önce başlamasını amaçlıyoruz. Hedefimiz, Pulathane Bulvarı'nın Darıca Mahallesi'ne kadar uzanması ve Yıldızlı Mahallesi'nden bulvara giren aracın Darıca Mahallesi'ne kadar kesintisiz ulaşmasıdır. Darıca kısmında da kamulaştırma çalışmalarımız tamamlanıp bir an önce inşaatın başlamasını istiyoruz" dedi. - TRABZON