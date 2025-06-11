Trabzon'da Mahsur Kalan Martı Kurtarıldı

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Trabzon'da bir apartman havalandırma boşluğunda mahsur kalan martı, AKUT ekipleri tarafından kurtarılarak veteriner kliniğine teslim edildi.

TRABZON'da bir apartman boşluğuna girip mahsur kalan martı, AKUT ekiplerince kurtarılarak, Büyükşehir Belediyesi'nin veteriner kliniğine teslim edildi.

Olay, Ortahisar ilçesinde bir apartmanda meydana geldi. 1 martı apartmana girip, havalandırma boşluğunda mahsur kaldı. Apartman sakinleri havalandırma boşluğunda martının sıkıştı fark edince durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen AKUT ekipleri mahsur kalan martıyı bulunduğu yerden kurtardı. Ekiplerin kurtardığı martı sağlık kontrolü için Büyükşehir Belediyesine ait veteriner Kliniğine teslim edildi.

HABER: Nurgül GÜNAYDIN-Kamera: Trabzon,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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