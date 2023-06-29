Trabzon'da Köpek, Sahibine Alışverişte Yardım Ediyor

Trabzon'da bir köpek olan Boran, sahibi Özge Baysal'a alışverişlerde yardım ediyor. Boran, market ve pazar alışverişlerinde ağzıyla poşetleri taşıyor ve mahallelinin maskotu haline geliyor. Sahibiyle birlikte toplu taşıma araçlarında seyahat eden Boran, sosyal medyada da ilgi görüyor.

TRABZON'da Özge Baysal, 'yol arkadaşı' olarak tanımladığı 'Boran' adlı Golden cinsi köpekle, toplu taşımada birlikte seyahat ediyor, market ve pazar alışverişine çıkıyor. Sahibinin alışveriş poşetlerini ağzıyla taşıyan 'Boran', sevimliliğiyle esnaf ve mahallenin yanında market çalışanlarının da maskotu oldu. Baysal, "Boran benim yardımcım değil ama yol arkadaşım; hiç ayrılmayız, aramızda güçlü bir bağ var" dedi.

Ortahisar ilçesine bağlı Yenimahalle Mahallesi'nde, hayvansever Özge Baysal'ın 7 yaşındaki köpeği Boran, çarşı alışverişlerinde sahibine yardım ediyor. Market, bakkal, kasap, eczane gibi yerlere giderken sahibine eşlik eden Golden cinsi köpek, alışveriş bitiminde poşetleri taşıyor. Köpeği ağzıyla poşet taşırken gören mahalleli, ona sevgi gösterisinde bulunuyor. Yakın mesafelere sahibiyle yürüyerek giden Boran'ı toplu taşıma aracında görenler de şaşırıyor. Mahallelinin maskotu olan Boran'ın, sahibine yardım ettiği görüntüler de sosyal medyada ilgi görüyor.

Mahallenin bakkalı İsmet Çakır ise "Buraya günde 2-3 kez gelir. Mahallemizin maskotu. Poşetleri ağzında taşır. Mahallede onu seven çok. Sahibine yardım ediyor" ifadelerini kullandı.