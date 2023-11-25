Trabzon'da Kayıp Kadın Fındık Bahçesinde Ölü Bulundu
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Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde, 2 gündür kayıp olarak aranan Alzheimer hastası kadın fındık bahçesinde ölü bulundu. Jandarma ekipleri tarafından yapılan aramalar sonucunda kadının cansız bedeni bulundu.
Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde, 2 gündür kayıp olarak aranan kadın fındık bahçesinde ölü bulundu.
İlçeye bağlı Samsun Mahallesi'nde Alzheimer hastası 88 yaşındaki Emine Akgül, eve dönmeyince yakınları jandarmaya ihbarda bulundu.
Jandarma ekiplerince iki gün süren aramalar sonucunda Akgül'ün cansız bedeni fındık bahçesinde bulundu.
Akgül'ün cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Vakfıkebir Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yaşam