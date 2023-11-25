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Trabzon'da Kayıp Kadın Fındık Bahçesinde Ölü Bulundu

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde, 2 gündür kayıp olarak aranan Alzheimer hastası kadın fındık bahçesinde ölü bulundu. Jandarma ekipleri tarafından yapılan aramalar sonucunda kadının cansız bedeni bulundu.