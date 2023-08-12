Trabzon'da Denizde Boğulan Öğretmen Hayatını Kaybetti

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren öğretmen Nimet Kamiloğlu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Aynı olayda kaybolan bir kişi ise ölü olarak bulundu.

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde 9 Ağustos günü yakınları ile girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren öğretmen Nimet Kamiloğlu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde 2'si çocuk 6 kişilik akraba grubu ilçenin Kaleköy mahallesi Zeytinlik mevkiinde serinlemek için 9 Ağustos günü denize girdi. Denizin dalgalı olması nedeniyle dalgaların açığa sürüklediği gruptan 4'ü çevredeki vatandaşlar tarafından, bir kişi de kayık ile kenara çekilerek kurtarıldı. Akraba grubundan Tekin Yeşilay (21) dalgalara kapılarak kaybolurken, yapılan arama çalışmaları sonrasında 10 Ağustos günü denize girdiği sahildeki 'T' diye tabir edilen dalgakıranların kayalıkları arasında ölü olarak bulundu.

Aynı olayda denizde boğulma tehlikesi geçiren ve çevredekilerin yardımıyla kurtarılan Nimet Kamiloğlu (49), tedavi gördüğü Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Vakfıkebir sağlık meslek lisesi öğretmeni olan Kamiloğlu'nun cenazesinin, yarın aynı ilçede düzenlenecek törenin ardından Tarlacık mahallesindeki aile mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, Nimet Kamiloğlu'nun ailesine taziye ziyaretinde bulunurken, eşi Dr. Zafer Kamiloğlu ile görüşerek başsağlığı diledi. - TRABZON