Trabzon'da bir kadın, hastanede sıra bekleyen çarşaflı kadınlara hakaret etti

Trabzon'un Of ilçesindeki Devlet Hastanesi'nde çekildiği iddia edilen görüntülerde, yaşlı bir kadın ise çarşaflı kadınlar arasında tartışma çıktı. Sözlü tartışmada çarşaflı kadınlara hakaret eden yaşlı kadına, hastanedeki vatandaşlar ve güvenlik görevlileri müdahale etti. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Trabzon Of Devlet Hastanesi'nde, yaşlı bir kadın ile çarşaflı kadınlar arasında tartışma yaşandı. Tansiyonun yükseldiği o anlarda yaşlı kadın, çarşaflı kadınlara hakaret etti.

DIŞ GÖRÜNÜŞLERİ İLE DALGA GEÇİP HAKARET ETTİ

Olay, Trabzon'un Of ilçesinde bulunan Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Hastane koridorundaki bankta sıra bekleyen yaşlı kadın ile çarşaflı kadınlar arasında tartışma yaşandı. Yaşlı kadın, çarşaflı kadınların dış görünüşü ile dalga geçerek, "Pislikler, hayvanlar, öküzler, zırdeliler..." gibi ağır hakaretler etti.

O anları görüntüleyen bir kadın da "Saygı duyacaksın! Sensin terbiyesiz! Ne istiyorsun?" diyerek tepki gösterdi.

Çarşaflı kadınlara hakaretler savuran yaşlı kadına vatandaşlar ve güvenlik görevlileri müdahale etti.