Tosya'da Moped Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde devrilen mopedin sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, 12 Eylül'de Tosya ilçesi Kuşçular köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Derin (72) idaresindeki 37 AGJ 047 plakalı moped, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde devrildi. Kazada Derin yaralandı. Tosya Devlet Hastanesine kaldırılan Derin, daha sonra Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi. Tedavi altına alınan Derin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Mehmet Derin'in cenazesi, Tosya ilçesi Kuşçular köyünde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. - KASTAMONU