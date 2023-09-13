Tokat'ta yasa dışı avcılıkta kullanılan kuş sesi çıkaran cihazlar ele geçirildi

Tokat'ta avcılıkta kullanılan kuş sesi çıkaran yasa dışı 5 adet cihaz ekiplerce ele geçirildi.

Tokat'ta avcıların yasal olmayan bıldırcın sesi çıkaran cihazlar toplandı. Gece ve gündüz gerçekleştirilen koruma ve denetimlerde, Erbaa Devlet avlağı sınırları içinde ki Tanoba köyü ve Karatepe mevkii'nde 5 adet kuş sesi çıkaran yasa dışı cihazı ele geçirdi. Doğa Koruma ekipler yasa dışı avlanmalara karşı çalışmalarını devam ettiriyor. - TOKAT