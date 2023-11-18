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Tokat'ta Vatandaşlar Ayıları Cep Telefonuyla Görüntüledi

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde, beklenen kar yağışının gerçekleşmemesi ve hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle, boz ayılar kış uykusuna yatmadı. Hareket halindeki bir aracın önünde koşarken kameralara yakalanan ayılar, bir süre sonra ormanlık alana girerek gözden kayboldu.