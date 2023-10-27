Tokat'ta Vatandaşın Filistin'e Destek İçin Bıçak Koleksiyonu Satışta

Tokat'ta bir vatandaş 5 yılda oluşturduğu bıçak koleksiyonunu Filistin'e destek vermek için satışa çıkardı.

Tokat'ta Sadullah Sezer isimli vatandaş 5 yıldır özenle oluşturduğu bıçak koleksiyonunu Diyanet Vakıfı tarafından düzenlenen panayırda satışa çıkardı. Yaklaşık 50 bin lira değerinde olan koleksiyonunu satışa çıkaran Sezer, elde edeceği tüm geliri Filistin'e bağışlayacağını açıkladı. Şu ana kadar 17 bin liralık satış yapan Sezer, bütün koleksiyonunu satmayı hedefliyor. Koleksiyonun da yöresel birçok bıçak bulunan Sezer, Filistin'e destek olmak için 5 yıldır özenle topladığı bıçaklarını kurduğu küçük tezgahında sergileyip satıyor satıyor.

"Koleksiyon 50 bin lira değerinde"

Gözü gibi baktığı koleksiyonunu 5 yılda oluşturduğunu belirten Sadullah Sezer, "Koleksiyonumu Filistin de ki vatandaşlarımıza yardımcı olmak için satıyorum. Buradan kazanacağım bütün geliri Filistin'e bağışlayacağım. Burada ki panayır bağlı şekilde satıyorum, resmi olarak verdiğim paranın da makbuzunu alıyorum. Koleksiyonun 50 bin liralık bir değeri var, 5 yıl gibi uzun sürede topladım. Çevremde hediye olarak verenler oldu, benim aldıklarımda var içerisinde. Bende bir faydamız olsun bir katkımız olsun diye koleksiyonumu böyle değerlendirmek istedim. 5 yıldır kendim alıyorum veya hediye olarak geliyor, koleksiyonumda yaklaşık 60 tane bıçak vardı. Hadut denilen bıçaklar var, çakılar var, sustalı denilen bıçaklardan var hemen hemen her tür bıçak bulunuyor. Burada yardım amaçlı bir şeyler yapmaya çalışıyorum, insanlarımızın da desteğini bekliyorum" şeklinde konuştu. - TOKAT