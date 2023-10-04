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Tokat'ta vaşak cep telefonu kamerasıyla böyle görüntülendi

Tokat'ın Almus ilçesinde nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan vaşak, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla ormanlık alanda görüntülendi. Vaşak, kısa süreli olarak gözüktükten sonra kayboldu.