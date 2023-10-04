Tokat'ta vaşak cep telefonu kamerasıyla böyle görüntülendi
Tokat'ın Almus ilçesinde nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan vaşak, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla ormanlık alanda görüntülendi. Vaşak, kısa süreli olarak gözüktükten sonra kayboldu.
Tokat'ta vaşak cep telefonu kamerasıyla böyle görüntülendi
TOKAT - Tokat'tın Almus ilçesinde ormanlık alanda bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla vaşak görüntüledi.
Tokat'ın Almus ilçesinde nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan vaşak görüntülendi. Tüm dünyada koruma altına alınan vaşak Tokat'ın Almus ilçesinde ormanlık alanda görüntülendi. Araba içerisinden cep telefonu kamerasıyla kayıt edilen vaşak vatandaşları heyecanlandı. Kısa süreli gözüken vaşak saniyeler içinde kayboldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam