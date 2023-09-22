Tokat'ta Trafik Kazaları Güvenlik Kameralarına Yansıdı
Tokat'ta meydana gelen trafik kazaları, şehir güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Kavşaklarda meydana gelen kazalarda hızlı olmayan araçlar sayesinde can kaybı yaşanmadı. Kazalar, dikkatsizlik sonucu meydana gelen anlık hataları gözler önüne serdi.
Tokat'ta meydana gelen trafik kazaları, şehir güvenlik kameraları tarafından anbean kaybedildi.
Tokat'ta bulunan çeşitli kavşaklarda meydana gelen trafik kazalarında araçların hızlı olmaması can kaybı yaşanmasının önüne geçti. Araçlarda oluşan maddi hasarla atlatılan kazalar, trafikte bir anlık dikkatsizliğin sonucu olarak gözler önüne serildi. - TOKAT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam