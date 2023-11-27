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Tokat'ta kar yağışı etkili oldu

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde gece saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu, ilçe merkezi beyaza büründü. Hava sıcaklığının 1 dereceye kadar düştüğü ilçede kar kalınlığı 5 santimetreyi buldu.