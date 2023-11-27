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Tokat'ta kar yağışı etkili oldu

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Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde gece saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu, ilçe merkezi beyaza büründü. Hava sıcaklığının 1 dereceye kadar düştüğü ilçede kar kalınlığı 5 santimetreyi buldu.

Tokat'ta kar yağışı etkili oldu

TOKAT - Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde gece saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu, ilçe merkezi beyaza büründü.

Tokat'ta soğuk havaların etkili olmasıyla beraber Başçiftlik ilçesinde geçtiğimiz gece başlayan kar yağışı aralıklarla sürdü. Mevsimin ilk karının yağdığı ilçe beyaza büründü. Hava sıcaklığının 1 dereceye kadar düştüğü Başçiftlik ilçesinde kar kalınlığı 5 santimetreyi buldu. Kar yağışının ardından ilçede kartpostallık görüntüler oluştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

Başçiftlik Tokat kar Hava Durumu Doğa Yaşam Haberler

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