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Tokat'ta havalandırma boşluğuna düşen kedi duvar kırılarak kurtarıldı

Tokat'ta havalandırma boşluğuna düşen kedi duvar kırılarak kurtarıldı

Yaşam Haberleri

Tokat'ta havalandırma boşluğuna düşen yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından duvarın kırılmasıyla kurtarıldı. Erbaa Belediyesine ait Yöresel Ürünler Pazarında görev yapan zabıta ekipleri, havalandırma boşluğundan kedi sesinin geldiğini duydu. Kedi, yapılan kontrolün ardından sokağa bırakıldı.

Tokat'ta havalandırma boşluğuna düşen yavru Kedi, itfaiye ekipleri tarafından duvarın kırılmasıyla kurtarıldı.

Erbaa Belediyesine ait Yöresel Ürünler Pazarında görev yapan zabıta ekipleri, havalandırma boşluğundan kedi sesinin geldiğini duydu. Zabıta ekipleri kediyi bulunduğu yerden çıkartamayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Duvarı kıran itfaiye ekipleri, kediye ulaştı. Bulunduğu yerden kurtarılan kediye daha sonra süt verildi. Kedi, yapılan kontrolün ardından sokağa bırakıldı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

İtfaiye Zabıta Tokat kedi Yaşam Haberler

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