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Tokat'ta Epilepsi Hastası Suriye Uyruklu Öğrenci Ölü Bulundu

Tokat'ta Epilepsi Hastası Suriye Uyruklu Öğrenci Ölü Bulundu
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Tokat'ta yalnız yaşayan Suriye uyruklu üniversite öğrencisi Velid Heraki, epilepsi hastası olarak evinde ölü bulundu. Arkadaşları, iki gündür haber alamadıkları Heraki'yi bulmak için evine gitti ve kapıyı kırarak içeri girdi. Olayla ilgili otopsi işlemleri başlatıldı.

TOKAT'ta, epilepsi hastası olduğu öğrenilen Suriye uyruklu üniversite öğrencisi Velid Heraki (21), yalnız yaşadığı evde ölü bulundu.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi hemşirelik bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Suriye uyruklu Velid Heraki'den 2 gündür haber alamayan arkadaşları, telefonuna da bakmayınca bugün Altıyüzevler Mahallesi Divan 5 Sokak'ta kaldığı evine gitti. Zili çalan arkadaşları kapı açılmayınca kapıyı kırarak içeri girdi. Epilepsi hastası olduğu öğrenilen Heraki'yi hareketsiz şekilde yerde yatarken bulan arkadaşları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık ekipleri, Velid Heraki'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Heraki'nin cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Velid Heraki'nin kesin ölüm nedeni, otopsi sonucu belli olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

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