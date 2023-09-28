Tokat'ta elektrikli bisikletini şarj eden vatandaşın yaptığı hareket insanlık ölmemiş dedirtti.

Olay, Tokat merkez Alipaşa Mahallesi'nde yaşandı. Araçların ses sistemi kurulumu ve tamir etme işlemiyle uğraşan Mustafa Öztuna, her sabah olduğu gibi dükkanını açmak için geldi. Dışarıda unuttuğu prizin yanında bir poşet gören Öztuna, poşete baktığında birkaç parça sebze olduğunu gördü. Kimin bıraktığını merak eden Öztuna, kamera kayıtlarına baktı. Kamera kayıtlarını izleyen Öztuna hayrete düştü. Kamera kaydında bir elektrikli bisikletin dükkanının önünde şarjının bittiğini ve şarj etmek için Öztuna'nın dışarıda unuttuğu prizi kullandığını gördü. 4 dakika 30 saniye boyunca elektrikli bisikletini şarj eden vatandaş, gitmeden bıraktığı poşetle insanlık ölmemiş dedirtti. Kullandığı elektriğe karşılık olarak aldığı sebzelerden bir poşet içerisine bırakan vatandaş gönülleri kazandı. Görüntüleri izleyen Öztuna, "Bize bıraktığı beni çok gururlandırdı, insanlık ölmemiş dedirtti" dedi.

"Videoyu çevremdeki insanlar da izlediğinde 'insanlık ölmemiş' dediler"

Otomobil ustası Mustafa Öztuna, sabah geldiğinde poşeti görünce şaşırdığını belirterek, "Olayın olduğu gün iş yeri kapalıydı, ertesi gün geldiğimde burada bir poşetin asılı olduğunu gördüm. Kamera kayıtlarını açıp baktığımda elektrikli bisikletinin şarjı biten bir kardeşimiz burada 4 dakika 30 saniye boyunca şarj etmiş. Şarj işlemini yaptıktan sonra da evine aldığı sebzeden bizimle de paylaşmak istemiş. Sabah dükkanı ilk açtığımda burada asılı bir poşet gördüm. O ilgimi çekti, kamera kayıtlarına baktım ve kardeşimizin elektriği kullandığını gördüm. İlk görüntüleri izlediğimde izinsiz kullanmasını hoş karşılamadım ama 4 dakika 30 saniye kullanmış ve bize bıraktığı beni çok gururlandırdı, insanlık ölmemiş. Videoyu çevremdeki insanlar da izlediğinde insanlık ölmemiş dediler" şeklinde konuştu. - TOKAT