Tokat'ta Elektrik Akımına Kapılan Kadın Hayatını Kaybetti

Tokat'ın Gözova köyünde süt sağım makinesi ile çalışırken elektrik akımına kapılan 59 yaşındaki Emine Yılmaz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tokat'ta makineyle süt sağarken elektrik akımına kapılan Emine Yılmaz (59) yaşamını yitirdi.

Olay, merkeze 25 kilometre uzaklıktaki Gözova köyünde meydana geldi. Emine Yılmaz, elektrikli süt sağım makinesiyle hayvanları sağarken elektrik akımına kapıldı. Yaralanan Yılmaz, yakınlarının ihbarı üzerine köyle sevk edilen ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Emine Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

