Tokat'ta Çiçek Bahçesi Gibi Cami

Bu karayolunu kullanalar, çevre düzenlemesiyle çiçek bahçesini andıran camide hem ibadet ediyor hem de dinlenme imkanı buluyor. Tokat- Turhal kara yolu üzerinde bulunan Fatih Cami çevre düzenlemesiyle yolcuların dikkatini çekiyor. Çevre düzenlemesiyle çiçek bahçesini andıran cami aynı zamanda Diyanet İşleri Başkanlığı'nın onayladığı projeyle yolculara ibadet imkanı yanında dinlenme imkanı da sunuyor.

Bu karayolunu kullananlar, çevre düzenlemesiyle çiçek bahçesini andıran camide hem ibadet ediyor hem de dinlenme imkanı buluyor

TOKAT - Bu karayolunu kullanalar, çevre düzenlemesiyle çiçek bahçesini andıran camide hem ibadet ediyor hem de dinlenme imkanı buluyor.

Tokat- Turhal kara yolu üzerinde bulunan Fatih Cami çevre düzenlemesiyle yolcuların dikkatini çekiyor. Çevre düzenlemesiyle çiçek bahçesini andıran cami aynı zamanda Diyanet İşleri Başkanlığı'nın onayladığı projeyle yolculara ibadet imkanı yanında dinlenme imkanı da sunuyor. Caminin dört bir yanını kaplayan çiçekler misafirleri mest ediyor. Camide çocuklar için oyun alanı ve akvaryumda yer alıyor. Camide ayrıca Cuma vaazları projeksiyon eşliğinde yapılıyor.

"İnsanları camiye çekmeyi amaçladık"

3 yıldır Fatih caminde görev yapan imim hatip Mustafa Çakırtaş, "Yıllardır şehirlerarası yolculuk yapıyoruz. Yolculuk yaparken camilerde ki eksiklikleri ve olumsuzlukları gördük. Benim de bir hayalim vardı, yol kenarında bulunan bir camide görev yaparsam, o camiyi güzelleştirmek istiyordum. İnsanların buraya gelmesini çaylarını kahvelerini içmelerini burada dinlenmelerini istiyordum. Bunu bir projeye döktük 'Yolumuz camiden geçer, bir yudum huzur bir yudum çay' diyerek insanların camiye gelmesini sağlamaya çalıştık. Burayı Türkiye'ye örnek cami yaptık. Yoldan geçenler buraya çok uğruyor, bir defa gelenler yine geliyor. Gelenler burayı sürekli tanıdıklarına tavsiye ediyorlar. Sosyal medya da paylaşıyorlar. Burası bayramlarda daha kalabalık oluyor. Gelen insanlar kahvelerini içiyorlar. Burada camiye ilk girdiğinizde onlarca çiçekle karşılanıyorsunuz. Lavabolar da kadınların ve erkeklerin ihtiyaçlarına dair her şey bulunuyor. İçeride gençlik merkezimiz var. Çocuklar için oyun alanları bulunuyor. Hayvanlar için yuvalarımız var. Her kesime hitap eden bir cami profili oluşturmak istiyorduk. Camiiler sadece namaz kılındıktan sonra gidilen yerler değil de hayatın merkezinde olması gerektiğini düşündük ve böyle bir sosyal statü vermek istedik" şeklinde konuştu.

"Yoldan geçerken gördük ve hayran kaldık"

Bayram ziyareti için Tokat'a gittiklerini belirten Mert Yılmaz, " Bayram öncesi ziyarete geldik. Yoldan geçerken de camiyi gördük. Ben gemi kaptanıyım yurt dışında böyle sosyal imkanları olan kiliseler görüyorduk, bizimde ülkemizde camilerde olabilir mi diyorduk. Yoldan geçerken gördük ve hayran kaldık. Cami hocamıza da tebrik etmek istedik. Camii hocamız buraya çok güzel bakmış. Çiçekler olsun, caminin içi dışı her yeri çok güzel olmuş" dedi.