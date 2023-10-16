Tokat'ta 2 Katlı Ahşap Evde Yangın Çıktı
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TOKAT'ta 2 katlı ahşap evde çıkan yangın, itfaiyenin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Evin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
TOKAT'ta 2 katlı ahşap evde çıkan yangın, itfaiyenin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.
Merkeze bağlı Gümenek köyünde Muhsin Gündoğdu'ya ait 2 katlı ahşap evde, saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Çatıda başlayan yangını gören köylülerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla alevler kontrol altına alınıp, söndürüldü.
Evin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam