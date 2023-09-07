Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde traktör kazasında ölen kişi toprağa verildi

Halil Südüpak'ın cenazesi Yeşilyurt Merkez Yeni Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığı'na defnedildi. Cenazeye Yeşilyurt Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz, yakınları ve vatandaşlar katıldı. İlçede dün hareket eden traktörü durdurmaya çalışırken traktörün altında kalan Südüpak, ağır yaralı olarak ambulansla Tokat Devlet Hastanesine kaldırılmış. Buradan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Südüpak, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.