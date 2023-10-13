Bunlarda Tokat'ın peri bacaları: Boyları 10 metreyi buluyor

TOKAT - Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde bulunan boyları 10 metreye ulaşan kayalar peri bacalarına benzetiliyor.

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesine bağlı Yağmurlu köyünde bulunan kayalar şekilleri ve boylarıyla dikkat çekiyor. Dağ yamacında doğal yollarla oluşmuş kayalar, peri bacalarına benzetiliyor. Boyları 10 metreye ulaşan kayalara dağ yamacında bulunmasından dolayı ulaşım güçlükle sağlanıyor. Köy sakinleri arasında kayalar hakkında dolaşan rivayetten dolayı kayalık bölgeye 'Gelin-Damat' kayalığı ismi veriliyor. Köy sakinlerinin arasında dolaşan rivayette kayaların bulunduğu alan kervan yolu olarak bilinirken kayalar bir kadının çocuğuyla yaşadığı olaydan kaynaklı oluştuğu iddia ediliyor. Dışardan gelen ziyaretçisi az olan kayalara ulaşım sağlamak için 4 kilometre yürümek gerekiyor.

"Gelenler fotoğraf çekip gidiyor"

Taşların boyunun 10 metreyi geçtiğini belirten Yeşilyurt ilçesi Yağmur köyü sakinlerinden Ali Şirin," Köyde daha öncelerde bu kayalar hakkında şöyle bir durum söylenir; buradan kervanların yolu geçermiş. Rivayete göre de buradan bir düğün kervanı geçiyormuş. Düğün kervanı buradan geçerken bir kadının çocuğu burada altına yapmış. Kadın çocuğu temizlemek için yufka ekmeğini kullanmış. Kadın orada anında taş olmuş. Biz bunu hep böyle duyduk, ben 80 yaşındayım bu hikaye hep böyle anlatıldı. Bunların boyları değişiklik gösteriyor. 10 metre uzunluğunda olan var, 6 metre var, 4 metre olan var. Bir tanesinin üstünde şapka gibi şekli vardı. Kayalardan bir tanesi sandığı benziyor, düğüncü kervanından kaldığı söyleniyor. Köy dışından pek gelen olmuyor, gelenler fotoğraf çekip gidiyor. Heykel gibi peri bacalarına benziyor ama peri bacası değil bunlar içinde girebilecek yerler yok. Bunlar kendiliğinden oluşmuş dikili taşlar" şekilde konuştu.