Tokat'ın Erbaa ilçesinde su kuyusuna düşen keçi kurtarıldı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir keçi, 7 metre derinliğindeki su kuyusuna düştü. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan keçi sağ salim çıkarıldı.

7 metre derinlikteki kuyuya düşen keçiyi itfaiye ekipleri kurtardı

TOKAT - Tokat'ın Erbaa ilçesinde 7 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen keçiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Tokat'ın Erbaa ilçesi Osmangazi Mahallesi'nde arazide otlayan Osman Kayabaşı'ya ait keçilerden biri sürüden ayrıldı. Sürüden ayrılan keçi 7 metre derinliğindeki su kuyusuna düştü. Kendi çabalarıyla keçiye ulaşamayan hayvan sahibinin ihbarı üzerine olay yerine Erbaa Belediyesi itfaiyesi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin merdivenle indikleri kuyuda, keçi iple bağlanıp yukarı çekilerek kurtarıldı.