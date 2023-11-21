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Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde karla mücadele çalışmaları başladı

Başçiftlik ilçesinde gece başlayan kar yağışı sebebiyle karla mücadele çalışmaları başladı. Belediye iş makineleri hazırda bekletilirken, kar kalınlığı ilçe merkezinde 5 santimetreye, Belbaşı Geçidi ve Kocapınar bölgelerinde ise 10 santimetreye kadar ulaştı. Yolda kalan araçlar için karayolları iş makineleri çalışma yaparken, bazı bölgelerde tuzlama çalışması yapıldı.