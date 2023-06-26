Tırmanış faciayla bitti... Kayalıklardan düşen dağcı hayatını kaybetti
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Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Aladağlar'da tırmanış yaparken düşen dağcı yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Tırmanış faciayla bitti... Kayalıklardan düşen dağcı hayatını kaybetti
NİĞDE Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Aladağlar'da tırmanış yaparken düşen dağcı yaşamını yitirdi.
Aladağlar'daki Emli Vadisi mevkiinde arkadaşıyla tırmanış yapan A.N. dengesini kaybederek düştü. Arkadaşının ihbarı üzerine bölgeye, AFAD, UMKE, JAK ve AKUT ekipleri sevk edildi. Dağcıya ulaşan ekipler, hayatını kaybettiğini belirledi. A.N'nin cenazesi, otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sema Tekeli - Yaşam