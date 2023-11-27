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Tır dorsesinin altında sıkışan aracın sürücüsü ağır yaralandı

Hatay'ın Payas ilçesinde tır dorsesine çarparak altında sıkışan araçtaki sürücü ağır yaralandı. Kaza, Payas ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Özkul Çolak Caddesi üzerinde meydana geldi. Kazada yaralanan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.