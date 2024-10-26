Tillo'da Çocuklara Yeni Oyun Parkı
Siirt'in Tillo ilçesine bağlı Hatrant köyünde, iş insanı Dinçer Azaphan'ın desteğiyle çocuklar için bir oyun parkı yapıldı. Açılışta çocuklar 'Köyümüze park istiyoruz' dövizleriyle gösteri düzenledi.
SİİRT'in Tillo ilçesinde çocukların köylerinde istediği oyun parkı, bir iş insanının destekleriyle yapıldı.
Tillo ilçesine bağlı Hatrant köyünde toplanan çocuklar, hazırladıkları 'Köyümüze park istiyoruz' dövizleri taşıdılar. Köylüler ise o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. İş insanı Dinçer Azaphan, köy meydanında çocuk parkı yaptırdı. Parkın, çocukların da katılımıyla açılışı yapıldı.
Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT,