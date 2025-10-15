Haberler

Ters yöne girip racon kesen sürücü bedelini ağır ödedi

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Ters yöne girip racon kesen sürücü bedelini ağır ödedi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Ters yöne girip racon kesen sürücü bedelini ağır ödedi
Haber Videosu

Adana'da ters yönden caddeye giren ve motosiklet sürücüsüne "Canından olma bekle, istediğim yerden girerim" sözleriyle tepki çeken otomobil sürücüsüne 46 bin 621 TL para cezası uygulandı.

Adana'nın Seyhan ilçesinde ters yönden caddeye giren otomobil sürücüsü ile motosikletli arasındaki tartışma kameraya yansıdı. İddiaya göre, 01 BLV 27 plakalı otomobiliyle caddeye ters yönden giren bir otomobil, motosiklet ile karşı karşıya geldi. Bu sırada motosiklet sürücüsünün, "Ters yön, beni canımdan mı edeceksin" demesi üzerine otomobil sürücüsünün, "Trafik polisi misin? Canından olma bekle, istediğim yerden girerim" sözleri pes dedirtti.

46 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Görüntülerin ortaya çıkması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Denetleme Şubesi ekipleri, söz konusu otomobil sürücüsünün S.İ.Ö. (38) olduğunu tespit etti. Yakalanan sürücüye ters yönde araç kullanmaktan ve ehliyeti geçici olarak iptal edildiği halde araç kullanmaktan toplamda 46 bin 621 TL para cezası uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdullah Karlıdağ - Yaşam
Netanyahu hastalandı, yolsuzluk davası ertelendi! Eleştiri yağıyor

Enfeksiyon kaptı: Evden çıkması yasak
Haberler.com
500

Yorumlar (7)

Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

adama böyle girdirirler hadi şimdi de git istediğin yerden gir:))

Yorum Beğen95
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSelim Demir:

devlet artık af etmiyor bu tür cezalar inşallah artar

Yorum Beğen76
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHaydar Alkilinc:

Az az. Hapis ve araba yı alacaksın altından

Yorum Beğen36
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMustafa Durmaz:

Nihayet güzel bir adalet ????

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÇengelköylü:

BENİMDE BAŞIMA GELEN AYNI SÖZ YAYALARA YEŞİL YANIYOR 3 ŞERİTLİ YOL ADIM ATTIM ORTA ŞERİTTEN GELEN CHERY SİYAH DURMADI SESLENDİM DURDU VERDİĞİ CEVAP BEN IŞIK MIŞIK TANIMAM DİYEREK YOLUNA DEVAM ETTİ 34 NEV 268 PLAKALI SİYAH CHERY SUV GÖRÜNTÜDE MEVCUT TRAFİK İŞLEM YAPACAKMIŞ MIŞ MIŞ

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
23 yıllık dev banka satışa çıkarıldı

Türkiye'nin 23 yıllık dev bankası satışa çıkarıldı
Archie Brown paylaştığı fotoğrafla tepki topladı

Paylaştığı fotoğrafa tepki yağıyor! Bir Pascal Nouma vakası daha
Günlerdir çatışan Pakistan ile Afganistan arasında 48 saatlik ateşkes

Günlerdir çatışan iki ülke arasında ateşkes
Ünlü teknik adamın yerine geçti! Servet Çetin'in yeni takımı belli oldu

Ünlü teknik adamın yerine geçti! İşte Servet Çetin'in yeni takımı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.