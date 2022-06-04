Tereyağını aldıktan sonra bu işlemi yapmadan sakın yemeyin! Sahte satışlar patladı - Haberler

Tereyağını aldıktan sonra bu işlemi yapmadan sakın yemeyin! Sahte satışlar patladı
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Türkiye'de son dönemde süt ürünlerinin fiyatlarının yükselmesiyle birlikte sahte satışlar da arttı. Uzmanlar, gerçek tereyağını ayırt etmek için çeşitli yöntemler öneriyor. Bu yöntemlerden en sık kullanılanı ise tereyağını sıcak suyun içine bırakarak çözülmesi beklemek. Tereyağı tek parçada çözülüyorsa rahatlıkla yiyebilirsiniz.
Dünya genelinde yaşanan gıda krizi, Türkiye'ye de yansıdı. Tarım ürünlerinin önemi her zamankinden daha fazla ön plana çıkarken, son dönemde süt üretiminde yaşanan düşüşler, direkt olarak süt sektörünü etkiledi.
Piyasada sahtesi en sık yapılan ürünlerin başında tereyağı geliyor. Fiyatının yüksek olması, fırsatçılara da zemin hazırlıyor. Son dönemde tereyağı fiyatlarının ciddi oranda artmasının ardından sahte ürünlerin görülme sıklığı arttı.
Uzmanlar, zaman zaman sağlık sorunlarına dahi yol açabilecek sahte tereyağlarıyla ilgili uyarıda bulunuyor. Süt sektörünün tereyağı üzerinde uyguladığı bir işlem ise yağın gerçek olup olmadığını gözler önüne seriyor.
Bu yönteme göre test edilmek istenilen tereyağı, küçük bir parça halinde sıcak suyun içerisine atılıyor. Eğer tereyağı tek parçada küçülerek eriyorsa gerçek, su içinde parçalara ayrılarak eriyorsa sahte olduğunu belli ediyor.