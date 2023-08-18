Tepebaşı Belediyesi'nin 'Yaz Tepebaşı'nda Güzel' etkinliği devam ediyor

Tepebaşı Belediyesi'nin kırsal ve merkez mahallelerde düzenlediği 'Yaz Tepebaşı'nda Güzel' etkinliği Yenibağlar Mahallesi Ali Rıza Efendi Deneyimli Kafe'de devam etti.

Yaz Tepebaşı'nda Güzel etkinlikleri Deneyimli Kafe'lerde kent merkezi ve kırsal mahalle sakinlerini bir araya getirmeyi sürdürüyor. Yenibağlar Mahallesi Ali Rıza Efendi Deneyimli Kafe'de yoğun katılımla gerçekleşen sonuncu buluşmada da Berkay ve Melda Cengiz tarafından canlı müzik dinletisi gerçekleştirildi. Mahalle sakinlerine çeşitli ikramlar yapılırken, çocuklar için de yüz boyama etkinliği düzenlendi.

'Yaz Tepebaşı'nda Güzel' etkinliğinin programı Tepebaşı Belediyesi'nin resmi internet adresinden ve sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek. Tepebaşı Belediyesi yetkilileri de ücretsiz olarak düzenlenen Yaz Tepebaşı'nda Güzel etkinliklerine mahalle sakinlerini davet etti.