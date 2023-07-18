Tepebaşı Belediyesi'nin kardeş kenti Maritsa Belediyesi heyeti Tepebaşı'na hayran kaldı

Tepebaşı Belediyesi'nin kardeş kenti olan Maritsa Belediyesi heyeti, Tepebaşı'na hayran kaldı. Maritsa Belediye Başkan Yardımcıları ve diğer heyet üyeleri, Tepebaşı Belediyesi'nin projelerini yerinde inceledi ve şehrin güzel yönetildiğini belirtti. Heyet ayrıca belediye binasındaki sanat eserlerini gezdi ve akıllı şehir projesi olan Melih Savaş Yaşam Köyü'ndeki Alzheimer Konukevi'ni inceledi.

Tepebaşı Belediyesi'nin kardeş kenti olan Maritsa Belediyesi heyeti, Tepebaşı'na hayran kaldı.

Tepebaşı Belediyesi'nin dünyanın farklı ülkelerindeki kardeş kentleri ile temasları devam ediyor. Tepebaşı Belediyesi'nin kardeş kenti olan Bulgaristan'ın Plovdiv iline bağlı Maritsa Belediyesi heyeti, Tepebaşı Belediyesi'nin projelerini yerinde görmek üzere ziyaret etti. Maritsa Belediye Başkan Yardımcıları Nikolay Stamatov, Gergana Tityukova, Belediye Meclisi Sekreteri Nadezhda Dimitrova, Vergi Uzmanı Gancho Dimitrov, Bulgar Türk İş Adamları Derneği (BULTİŞ) Başkan Yardımcısı Donka Koleva ve Yönetim Kurulu Üyesi Aleksandar Aleksandrov Tepebaşı Belediyesi'nin proje merkezlerini gezerek yerinde inceleme fırsatı buldu.

"Şehriniz çok güzel yönetiliyor"

Tepebaşı Belediyesi ana hizmet binasına ziyarette bulunan heyet burada Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcıları Fikriye Güven Zaptiye ve Suat Yalnızoğlu ile görüştü. Ziyaret ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Maritsa Belediye Başkan Yardımcısı Gergana Tityukova, "Gerçekten her şeyden fazla etkilendim. Eskişehir'e ilk defa geldim fakat burası gerçekten bir Avrupa Birliği üyesi şehir gibi. Bu da belediye yönetimiyle ilgili bir durum. O yüzden bu kadar güzel şehriniz var. Çok güzel yönetiliyor" dedi.

"Misafirperverliğinizden çok etkilendim"

Maritsa Belediye Başkan Yardımcısı Nikolay Stamatov;

" Eskişehir'e geldiğimizden beri çok pozitif duygular yaşadım. Burada insanlar çok güler yüzlü, çok misafirperver ve bundan çok etkilendim. Bundan sonra bizim kapılarımız da sizler için açık" diye konuştu.

"İki belediyenin de yanında olacağız"

BULTİŞ Başkanı Donka Koleva, " Eskişehir'e geldiğim için çok mutluyum. 5 sene önce bizim yolculuğumuz Eskişehir Rumeli Sanayicileri ve İşadamları Derneği ile başladı. Biz 5 sene boyunca elimizden geleni yaptık bu iki belediyenin kardeş olması için. Biz iki dernek bu iki belediyenin kardeşliğinin devam etmesi ve iş birliklerinin sürmesi için yanında olacağız. Burada olduğumuz için çok mutluyuz. Misafirperverliğiniz için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

"Hep beraber güzel işler yapacağız"

Tepebaşı Belediyesi Başkan Yardımcısı Fikriye Güven Zaptiye ise, "Kardeş şehirler değişik kültür ve projelerin ortaya çıkmasına vesile oluyor. Sohbetimizde onların da kendilerine ait sanat faaliyetlerinin ve farklı projelerinin olduğunu öğrendik. Biz onlardan örneklemeler aldığımızda onlar da bizden aldığında çalışmalarımız daha verimli bir hale geliyor. Maritsa Belediyesi ile ortak yönlerimiz çok. Birlikte güzel işler yapacağımıza inanıyoruz" dedi.

Heyet daha sonra belediye binasındaki Uluslararası Pişmiş Toprak Sempozyumu eserlerini gezdi. Ardından ise Tepebaşı Belediyesi'nin birinci nesil Türkiye'deki ilk ve tek akıllı şehir projesi uygulama alanı olan Melih Savaş Yaşam Köyü'ndeki Alzheimer Konukevi'ni inceledi.

Heyet ayrıca Eskişehir ziyaretlerinde iş dünyası temsilcileriyle de görüştü. - ESKİŞEHİR