Van'ın Çaldıran ilçesi ile Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi arasındaki Tendürek Geçidi, yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Ağrı-Van devlet yolunun Tendürek Geçidi'nin taşıt trafiğine kapatıldığı belirtildi.

Tendürek Geçidi tipi nedeniyle trafiğe kapatıldı

VAN - Van'ın Çaldıran ilçesi ile Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi arasındaki Tendürek Geçidi, yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Van'da gece saatlerinde başlayan fırtına gün boyu etkisini artırarak sürerken, yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı Van'ın Çaldıran ilçesi ile Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi arasındaki Tendürek Geçidi ulaşıma kapatıldı. Karayolları Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Ağrı-Van devlet yolunun Tendürek Geçidi yoğun kar ve tipi nedeniyle taşıt trafiğine kapatılmıştır" denildi.