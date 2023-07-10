Temmuz ayı sıcaklığında Mereto Dağı'nda kar yemenin keyfini yaşadılar

BATMAN - Batman'ın Sason ilçesine bağlı 3 bin rakım yükseklikteki Mereto Dağına tırmanan vatandaşlar, Temmüz ayı sıcaklığında karın üzerinde bir süre vakit geçirerek kar yiyerek serinlemenin keyfini yaşadı.

Hava sıcaklığının 45 dereceyi bulduğu Batman'da sabah erken saatlerde Sason ilçesinde bir araya gelen bir grup vatandaş, yaklaşık 8 saatlik bir tırmanışın ardından 3 bin rakım yükseklikteki Mereto Dağının zirvesine ulaştı. Orada bir süre karın üzerinde serinleyen vatandaşlar, karın üzerinde kayarak kar yedi. Zirveye tırmanan vatandaşlardan Mehmet Bayındır, "Güneydoğuda bir çok ilde hava sıcaklığını 45 dereceyi aştığı Temmuz ayında biz Mereto Dağında kar üzerinde serin vakit geçirdik. Mereto Dağında yılın 365 gününde kar bulunur. Bir grup arkadaşlar ile birlikte Mereto Dağ'ına tırmandık. Burada hava oldukça serin. Batman ve civar illerinde hava sıcaklığı 45 dereceyi aştığı saatlerde biz burada serinleyerek kar yemenin keyfini yaşıyoruz" dedi.