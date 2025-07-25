Temizlik Görevlisinin Sokak Köpeğiyle 11 Yıllık Bağı

İZMİR'in Karşıyaka ilçesi belediyesinde temizlik görevlisi olan Mustafa Sağsöz (54) ile bacaklarından biri olmayan sokak köpeği 'Kola' arasında 11 yıl önce başlayan bağ, dikkat çekiyor. Kola'nın çalışırken kendisini yalnız bırakmadığını belirten Sağsöz, "Evliyim, 2 çocuk babasıyım. Kola 3'üncü çocuğum oldu" dedi.

Karşıyaka Belediyesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan Mustafa Sağsöz, 11 yıl önce Bostanlı semtinde görev yaptığı sırada sabah daha hava aydınlanmadan yanına gelen sokak köpeği Kola'dan önce korktu ancak daha sonra sevip, başını okşadı. Kola'nın, o gün mesaisini tamamlayana kadar kendisini yalnız bırakmadığını anlatan Mustafa Sağsöz, ertesi gün de köpeğin aynı yer ve saatte kendisini beklediğini ve sokakları temizlerken haftalarca kendisini takip ettiğini belirtti. Sağsöz, 2 ay sonra köpeğin aksadığını fark etti ve köpeğin patilerini kontrol edip batan cam parçası görünce veterinere götürdü. Burada yapılan kontrollerde köpeğin patisine batan cam nedeniyle oluşan yaranın kangrene dönüştüğü tespit edildi. Köpeğin sol arka bacağı, hayvanseverlerin desteğiyle ampute edildi. Mustafa Sağsöz, Kola'nın sol arka bacağını kaybetmesine rağmen 11 yıldır hep bir arada olduklarını söyledi.

'NE DEMEK İSTEDİĞİNİ ANLIYORUM'

İlk karşılaştıklarında köpeğe sevgisini verdiğini belirten Sağsöz, "O günden beri hep beraber dolaşıyoruz. Evliyim, 2 çocuk babasıyım. Kola, 3'üncü çocuğum oldu. Patisinde hafif bir yara çıkmıştı. Şimdi onun için mavi sprey aldım ve kullanıyorum. Her şeyiyle ilgilenmeye çalışıyorum. Bazen yolda giderken kaşındığı için bir anda önümde duruyor. Bacağı olmadığı için de iş bana düşüyor. Başını kaldırıp bana bakıyor. Ne demek istediğini anlıyorum ve hemen onu tarıyorum. Bazen oturup bana teşekkür eder gibi bakıyor. Bazen de yoluna devam ediyor" diye konuştu.

Kola'nın bakımında hayvanların da kendisine destek verdiğini ifade eden Mustafa Sağsöz, "Yeri geldi kucağımda taşıdım. Bu semtte oturan hayvansever bazı kişiler de bakımı konusunda bana her zaman destek oluyor" ifadelerini kullandı.

Haber: Yağmur ÖNGÜN - Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR,