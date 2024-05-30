Tekirdağ Kent Konseyi, Sokak Hayvanları Yasa Tasarısını Protesto Etti

Tekirdağ Kent Konseyi, sokak hayvanlarının uyutulmasını öngören yasa tasarısını yaptığı basın açıklamasıyla protesto etti.

Süleymanpaşa İlçesi Hasan Ali Yücel Meydanı'nda yapılan açıklamaya, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, STK ve dernek temsilcileri ile siyasi parti temsilcileri katıldı.

Kent Konseyi Başkanı Berrin Başol, yaptığı konuşmada, yaşama hakkının tüm canlıları kapsayan en temel ve vazgeçilmez hak olduğunu vurguladı.

Yeryüzünde yaşayan tüm canlıların acı duygusunu hissettiğini ifade eden Kent Konseyi Başkanı Başol, "Hayvanların yaşam, özgürlük ve acı çekmeme hakkına sahip olduğuna duyduğumuz inanç, bize dayatılan bu yasa tasarısını şiddetle kınamamızı gerektiriyor" dedi.

Başol, hayvanların kendi rızalarıyla özgürlüklerinden vazgeçmediklerini, insanların onları esir ederek sokak hayvanları sorununu yarattığını ve şimdi bu hatayı düzeltmek yerine yok etmeye yönlendiğini ifade etti.

'Kapalı Kapılar Ardında Değişiklik Planlanıyor'

Basın açıklamasını okuyan Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Bedia İlerler de, bazı iktidar milletvekillerinin yasa değişikliğinin meclis tatile girmeden yapılacağını söylediğini, ancak Tekirdağ Milletvekillerinin bu konuda önlerine hiçbir şeyin gelmediği yönünde açıklama yaptığını belirtti.

Başkan İlerler, "Bu taslak hazırlanıyorsa, ortada bir gerçek var. Konu ile ilgili hiç kimseden görüş alınmamış. Biri çıkıp 'bitirin işlerini' demiş, kapalı kapılar ardında 5199 sayılı yasada değişiklik planlıyorlar" dedi.

Sokak hayvanlarının uyutulmasının kanunun ruhuna ters olduğunun altını çizen İlerler, "İsmi Hayvanları Koruma Kanunu… Peki bu kanunun neresine öldür emri yerleştireceksiniz?" diye sordu.

Basın açıklamasının ardından toplanan kalabalık ellerindeki "Öldüren değil, yaşatan yasa istiyoruz!", "Dünya hepimizin", "Öldüremezsiniz" yazılı pankartlar ile sloganlar attı.