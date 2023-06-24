Tekirdağ-İstanbul karayolunda tatilci yoğunluğu

Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla yola çıkan tatilciler, Tekirdağ-İstanbul karayolunda yoğunluk oluşturdu. Yenice kavşağı, Malkara kavşağı, Üniversite kavşağı gibi noktalarda oluşan yoğunluk sebebiyle çoğu zaman durma noktasına gelen trafikte seyreden sürücüler sıcak havanın da etkisiyle zor anlar yaşadı. Tatilcilerin oluşturduğu yoğunluğun bayramın ilk gününe kadar artarak sürmesi bekleniyor. Tekirdağ - İstanbul yolundaki trafik yoğunluğu drone ile havadan da görüntülendi.