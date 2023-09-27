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Tekirdağ'da trafik kazasında ağır yaralanan genç hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Genç, Kapaklı Yeni Mezarlığa defnedilecek.