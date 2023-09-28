Tecavüze uğrayıp kanlar içinde kalan küçük kızın yardım istemek için çaldığı kapıları kimse açmadı

Hindistan'nın Madhya Pradesh eyaletinde 12 yaşındaki bir kız, tecavüze uğradıktan sonra kanlar içinde kapı kapı dolaşıp yardım istedi. Ancak kimse kıza kapıyı açmadı.

Kıza kimsenin yardım etmediği görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti.

Ujjain Emniyet Müdürü Sachin Sharma, yaptığı açıklamada kızın kendisine tecavüz eden kişiden kaçtıktan sonra yarı çıplak şekilde kanlar içinde girdiği sokakta kapıları çalıp yardım istediğini yalnız kimsenin yardım etmediği kendisini gören bir vatandaşın kızı polis merkezine götürdüğünü söyledi.

Polis, ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınan kızın yapılan muayenesinde tecavüze uğradığı tespit edildi.

Kız iki saat boyunca kendisine yardım edecek birini bulmak için sokaklarda dolaştı. Görüntülerde kızın, yardım için bir adama yaklaştığı ancak adamın kıza yardım etmeyi kabul etmeyip uzaklaştığı görüldü.

Madhya Pradesh İçişleri Bakanı Narottam Mishra, bir kişinin gözaltına alındığını ve olayı soruşturmak için bir Özel Soruşturma Ekibi'nin kurulduğunu söyledi.

Kongre Partisi, Madhya Pradesh eyalet hükümetini kadınlara yönelik şiddet eylemlerine karşı yeteri adımlar atmamakla duçladı. Eyalet Kongre başkanı ve eski Başbakan Kamal Nath suçlular için en ağır cezanın verilmesini talep etti .