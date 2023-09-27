Tazmanyalı Profesör Emma, Türk aşçı Ali ile evlendi

DENİZLİ - Denizlili Aşçı Ali Çınlar, Avustralya Federasyon Üniversitesi'nde Felsefe Bölümünde görev yapan Prof. Dr. Emma Lee ile evlendi. Çift, dillere destan düğün töreniyle dünya evine girdi.

Denizli'de ilginç aşk hikayesi mutlu sonla sona erdi. Avustralya'da yaşayan gurbetçi Aşçı Ali Çınlar ile Avustralya Federasyon Üniversitesi'nde Felsefe Bölümünde görev yapan Prof. Dr. Emma Lee Denizli'de yapılan düğünle dünyaevine girdi. 5 yıl önce Japonya'ya konferans için giden Tazmanya asıllı Prof. Dr. Emma Lee, karnını doyurmak için bir restorana girdi. Burada kendisiyle yakından ilgilenen Türk aşçı Ali Çınlar'dan hoşlandı. O süreçte Japonya'da yaşayan Ali Çınlar adeta yıldırım aşkına tutuldu. Çok sevdiği Emma'yı görebilmek için yer yer çift için orta nokta olan Endonezya'nın Bari adasında buluştular. Bir süre internet üzerinden de görüşen 45 yaşındaki Ali ile 50 yaşındaki Emma kısa süre içerisine evlenmeye karar verdiler. Ali Çınlar evlenmek için Avustralya'ya yerleşse de evlenmelerine pandemi engel oldu. Pandemi yasakları ve engelleri aşan mutlu çift, Denizli'de düğün yapmaya karar verdi. Emma beyaz gelinliğini giyerken, mutlu damat Ali'de sevdiği için güzel kıyafetlerini giydi. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam eden düğünde eğlenen çift ve yakınlarının mutlulukları ise görülmeye değerdi.

5 yıl önce tanıştık

Emma ile evlenmekten dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen damat Ali Çınlar, "2011 yılında yurt dışına çıktım. Değişik ülkelerde bulundum.Sonrasında Avustralya'ya yerleştik. Eşim Tazmanya'nın yerlisi. Orada da düğün yapmıştık. Pandemi nedeniyle davetler iptal oldu. Nasip buradaymış. Pandemi bitti, yasaklar kalktı. Şimdi artık burada düğün yapıyoruz. Adet yerini bulsun istedik. Ben Emma ile Japonya'da tanıştım. 2016-2019 yılları arasında Tokyo'da şef olarak çalışıyordum. Eşimde bundan 5 yıl önce oraya konferansa gelmişti. Orada tanıştık. Onu çok seviyorum" dedi.

"Türkleri çok seviyorum"

Profesör gelin Emma Lee ise, "Ben insan hakları için çalışıyorum. Türkiye geldim İnsanların davranışlarından dolayı çok mutlu oldum. Denizde olduğum için çok mutluyum. İnsanları bana iyi hissettiriyor. Beni çok iyi karşıladılar. Bir Türk'le evlenmek çok eğlenceli çok güzel bir duygu" diye konuştu.

Damadın Annesi Necla Çınlar, gelinlerini çok sevdiklerini söylerken, damadın yeğeni Tuğba Kılıç ise, "Çok mutluyuz. Farklı kültürlerin bu şekilde beraber olmasından dolayı çok mutluyuz. Yengemizi çok seviyoruz Çok sıcakkanlı, çok güler yüzlü bir insan. Hiç yabancılık çekmedik. Yengemizle bazen çeviriyle bazen de dayımın desteğiyle anlaşabiliyoruz. O'nu çok seviyoruz" dedi.