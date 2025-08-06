Tavuğunu devlet hastanesine götürdü, personelin cevabıyla hayal kırıklığına uğradı

Giresun'un Çamoluk ilçesinde hayvanına gösterdiği duyarlılıkla dikkat çeken bir vatandaş, boğazına iğne kaçan tavuğunu hastaneye getirerek röntgen çektirmek istedi. Veterinerin müdahalesinin yetersiz kaldığını belirten kadın, tavsiyeye uyarak soluğu hastanede aldı. Ancak görevliler, tıbbi olarak yardımcı olamayacaklarını belirterek kendisini tekrar veterinere yönlendirdi.

"VETERİNERE GÖTÜRDÜM AMA..."

Olay, Çamoluk Devlet Hastanesi'nde yaşandı. Rutin muayenelerin sürdüğü sırada elinde tavuğuyla gelen kadın, görevli personele başvurarak "Veterinere götürdüm, çok uğraştılar ama çıkaramadılar. 'Oranın bir röntgenini çektirirsin, iyi olur' dediler. Ben de buraya getirdim" diyerek durumu anlattı.

İŞLEM YAPILAMADI

Sağlık görevlileri, hastanenin sadece insanlara yönelik hizmet verdiğini ve hayvanlara yönelik görüntüleme ya da müdahalenin mümkün olmadığını belirtti. Bunun üzerine teyze, yeniden veteriner kliniğine yönlendirildi.