Tatvan Belediyesi'nden 'Çocuk Şenlikleri'

Bitlis'in Tatvan Belediyesi Gençlik Meclisi'nin düzenlediği etkinliklerle çocuklar yaz tatilini dolu dolu geçirdi. Gittikleri mahallelerde çocuklarla bir araya gelen gençlik meclisi üyeleri, çocuklarla eğlenceli dakikalar geçirirken bir yandan da ikramlar dağıtıp gönüllerini fethetti. Halat çekme, yakan top gibi oyunlarla başlayan şenliklerin sonunda çocuklar ve meclis üyeleri halay çekerek programı tamamladı.