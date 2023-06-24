Taş fırında pişen bayramlık baklavalar tezgahta

KONYA - Konya'da geleneksel şekilde meşe odunuyla taş fırında pişirilen baklavalar Kurban Bayramı için tezgahtaki yerini alıyor.

Türk mutfağının en önemli tatlıları arasında yer alan baklava üretiminde Kurban Bayramı öncesinde sipariş yoğunluğu başladı. Geleneksel yöntemlerle meşe odununda taş fırında pişirilen baklavaya artan talep, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala baklava ustalarına yoğun mesai harcatıyor. Yapılacak tepsinin boyutunda kesilen baklava yufkaları, sade yağ kullanılarak çeşidine göre fıstıklı, cevizli şeklinde tepsilere yerleştiriliyor. Hazırlanan tepsiler, pişmesi için meşe odununun közünde ısınan taş fırına sürülüyor. Pişen ve çıtır çıtır olan baklavalara son olarak hazırlanan sıcak şerbet dökülüyor. Dinlenen baklavalar en son baklavacıda tezgaha koyularak alıcısını bekliyor.

"Baklavaları geleneksel usullerle yapıyoruz, kara fırında pişiriyoruz"

Baklava yapmaya 9 yaşında başlayan ve 30 yıldır mesleğe devam eden İbrahim Taşdemir (39), "30 yıldan beri bu mesleği yapmaktayım. 9 yaşında başladım mesleğe. Baklavaları geleneksel usullerle yapıyoruz, kara fırında pişiriyoruz. Elimizden geldiğince müşteriye iyi hizmet sunmaya çalışıyoruz. Günlük üretiyoruz, günlük satıyoruz. Tatlımız erken biter, biz erken saatte camımıza yazarız 'tatlımız bitti' diye. Bayram yoğunluğumuz başladı. Bayram siparişlerimiz günlük ortalama 70-80 tepsi civarında. Bu talebi karşılamak için arife gününe kadar yoğun bir şekilde çalışıyoruz" dedi.

"Yiyemeyeceğimiz bir şeyi tezgahımıza koyup satmıyoruz"

İyi baklavanın nasıl anlaşılacağını ve vatandaşların nelere dikkat etmesi gerektiği konusunda bilgi veren Taşdemir, "Vatandaşların iyi bir baklava seçmesi için önerimiz var. Fıstığın kilosu 600-650 lira bandında, sade yağın kilosu 300-350 lira bandında, bunların bir maliyeti var. Bu maliyete göre hassasiyet gösterip tercih ederlerse mutlu olurlar. Alınabilecek iyi bir baklavanın maliyetti 350 lira civarında. Daha üstü de vardır daha altı da vardır. Daha altına inince merdiven altı dediğimiz baklavalar çıkmakta. Biz yiyemeyeceğimiz bir şeyi tezgahımıza koyup satmıyoruz" şeklinde konuştu.