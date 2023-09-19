Tarsus'ta yangın işçisi tomruk altında kalarak hayatını kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesinde ormanlık alanda çalışan bir yangın işçisi, üzerine düşen tomruk sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Mersin'in Tarsus ilçesinde üzerine tomruk düşen yangın işçisi hayatını kaybetti.

Olay, Boğazpınar Mahallesi'nde ormanlık alanda gençleştirme sahasında ağaç kesimi bölgesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, Çamlıyayla Orman İşletme Müdürlüğü, Karboğazı Orman İşletme Şefliği, A-92 Yangın Ekibinde çalışan yangın işçisi Emirhan Şimşek (23) kesim yapıldığı esnada düşen tomruğun altında kaldı. Yapılan ihbarla olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Emirhan Şimşek'in yaşamını yitirdiği tespit etti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN