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Tarsus'ta Otomobil Arızası Sonucu Menfeze Düşen Sürücü Kurtarıldı

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Yaşam Haberleri

Mersin'in Tarsus ilçesinde, otomobilindeki arızayı kontrol etmek için araçtan inip, yol kenarında bulunan 3 metre derinlikteki atık su menfezine düşen sürücü itfaiye ekiplerince kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, otomobilindeki arızayı kontrol etmek için araçtan inip, yol kenarında bulunan 3 metre derinlikteki atık su menfezine düşen sürücü itfaiye ekiplerince kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde Tarsus- Pozantı Otoyolu Damlama mevkisinde meydana geldi. Arızalanan otomobilini güvenlik şeridine çeken M.A., araçtan indi. Karanlıkta yol kenarındaki atık su menfezini fark etmeyen M.A., 3 metre yükseklikten düştü. Yaralanan ve menfezde mahsur kalan M.A.'nın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince 3 metre derinlikteki menfezden çıkarılan M.A., sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

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