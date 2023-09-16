Tarsus'ta motosiklet kazası: 1 ölü
Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza sonucunda Nuri Köse isimli sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde gerçekleşen kazada motosiklet sürücüsü öldü.
Kaza, Tarsus ilçesine bağlı Sağlıklı Mahallesi Eski Ankara Yolu Organize Sanayi Bölgesi yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Nuri Köse (31) idaresindeki motosiklet, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Nuri Köse olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MERSİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam