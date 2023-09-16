Tarsus'ta motosiklet kazası: 1 ölü

Mersin'in Tarsus ilçesinde gerçekleşen kazada motosiklet sürücüsü öldü.

Kaza, Tarsus ilçesine bağlı Sağlıklı Mahallesi Eski Ankara Yolu Organize Sanayi Bölgesi yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Nuri Köse (31) idaresindeki motosiklet, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Nuri Köse olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MERSİN