Tarsus'ta köprüden düşen tırın sürücüsü yaralandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde, D-400 kara yolu Keloğlu Köprüsü'nde bariyerlere çarpan ve Berdan Çayı'na devrilen tırın sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde köprüden Berdan Çayı'na devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ö.T. idaresindeki 59 AFC 108 plakalı tır, D-400 kara yolu Keloğlu Köprüsü'nde bariyerlere çarpıp Berdan Çayı'na devrildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücüyü bulunduğu yerden çıkardı.
Yaralı sürücü ilk müdahalenin ardından ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yaşam